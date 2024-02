Gerardo Romano sorprendió a sus seguidores y reveló la gravísima enfermedad que sufre

Gerardo Romano conmocionó al mundo del espectáculo al hacer una increíble revelación sobre su estado de salud mientras realiza una de sus obras teatrales en Mar del Plata.

Mientras hacía un breve ‘tour’ por su camarín, el actor mostró y lanzó: "esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el Parkinson, para el colesterol...”.

Fiel a su estilo, Gelblung fue directo al punto: “¿vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?”. “Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo ‘tengo Parkinson’”, anunció Romano.

Siguiendo con sus declaraciones, el actor expresó: “yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana”.

Y con un mensaje a la población, sugirió: “todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”.