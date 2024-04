Furia de Gran Hermano sufrió un problema de salud y aseguran que podría estar embarazada

Durante la gala de eliminación del miércoles por la noche, que nuevamente la dejó en placa, Juliana Scaglione no quiso comer.

En este sentido, “Furia” le comentó a sus compañeros que estaba en ayunas porque sería examinada por un médico debido a problemas de salud. "Como me votaron tanto, me enfermaron. Y me agarró mal en la pancita", lanzó sin filtros.

Tras sus dichos, rápidamente los fanáticos comenzaron a sospechar de un posible embarazo ya que la participante ha mantenido relaciones sexuales con Mauro, en reiteradas ocasiones.

¿Fin del juego?: se filtró el verdadero motivo por el que Furia podría quedar eliminada de Gran Hermano

"Se viene mini Mauro", "Los finalistas juntos", "¿Está esperando un mini furioso?", y "Sería hermoso tener una mini Furia" fueron algunos de los comentarios de los seguidores, algunos más convencidos que otros en esta teoría escandalosa sobre la participante de "Gran Hermano Argentina".

Si bien el uso de protección es exacerbado por la producción, la posibilidad de un embarazo dentro de la casa no es completamente nula.