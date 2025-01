En medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un exfutbolista opinó sobre la situación y reveló una actitud que no le gustó nada de la mediática. El hombre la acusó de romper un importante código en el ambiente del deporte y reveló cómo era la relación entre Nara e Icardi.

Se trata de Alejandro Ranocchia, exdeportista italiano que compartió equipo con el jugador argentino en el año 2018 en el Inter de Milán. En este contexto, habló de todo y lanzó fuertes críticas a Wanda Nara.

“El vestuario de la Serie A no es como los amigos del bar. Los intereses y las presiones son enormes, y cada jugador es su propio negocio. Después del entrenamiento, a las dos de la tarde, todo el mundo se va a casa y hasta el día siguiente no sabes nada de tus compañeros sobre lo que hacen o dejan de hacer.”, comenzó diciendo a la prensa.

“Todo pasó realmente con Wanda e Icardi. Cada vez que había Tiki Taka (un reconocido programa italiano), al día siguiente al jefe de prensa le entraban sudores fríos. En esos tiempos, todo salía a la luz. Con todos mis respetos, las esposas siempre meten la pata cuando hablan del vestuario. El vestuario es sagrado.”, añadió en el podcast Calcio Selvaggio.

Respecto a la actitud de Icardi, Ranocchia indicó que “Mauro no era un gallito, no era muy hablador. Hacía lo suyo y adiós. Tampoco era demasiado sociable; hablaba con algunos compañeros de manera particular, pero luego ya estaba”.

Luego, el exdefensor criticó la participación de Nara en el programa. “El club no hace contratos con una esposa que sale en la tele... ¿Qué podía hacer el Inter? Es la esposa la que salía en la tele, no Icardi, eh. ¿Wanda se metía con Tiki Taka y sacaba las cosas del vestuario? ¿Y a quién le venía bien esto? A Mauro, desde luego que no. Afuera tenía una mujer que no lo ayudaba y hacía todo este ruido mediático.”, añadió.

“Nunca he salido con Mauro fuera del campo, como nunca he salido con él y Wanda como pareja. Mi sensación, que también estamos viendo ahora, es que probablemente ella lo controlaba casi totalmente a nivel psicológico. En el sentido de que él hacía todo lo que ella quería, pero esa es solo mi sensación”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR