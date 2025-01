Filtraron las fotos picantes de Wanda Nara con un ex Gran Hermano que hicieron explotar a L-Gante

Wanda Nara sigue sin tener paz en medio del escándalo con Mauro Icardi y la ‘China’ Suárez: ahora, se filtraron una serie de fotos picantes junto a un ex participante de Gran Hermano que hicieron explotar a L-Gante.

La conductora y empresaria, tras una semana cargada de polémicas y cruces con el delantero del Galatasaray, ahora quedó en el ojo de la tormenta a raíz de que varias imágenes suyas se viralizaron estando en una situación comprometedora.

Si bien las fotos son de muchos años atrás, la realidad es que se ve a Wanda en una especie de pasarela junto a Santiago Almeyda, ex Gran Hermano, manteniéndose muy cerca delante de una importante multitud haciendo topless, realizando un baile en el caño y quitándole la ropa a algunos hombres.

En ese momento, el joven que estuvo en la “casa más famosa de la televisión” era considerado como un ‘sex symbol’ y había sido invitado a un boliche bailable en la localidad de Río Hondo, Santiago del Estero. En aquella oportunidad, ‘coincidió’ con la conductora que dijo presente en diferentes puntos del país haciendo presencia.

Un documento legal reveló que la China Suárez está divorciada: ¿con quién estuvo casada?

Se filtró un polémico video íntimo de la China Suárez que dejó mal parado a Icardi: "La trata como..."

La impactante cifra millonaria que la China Suárez le habría exigido a Wanda Nara por un polémico motivo

La viralización del contenido se da luego de que la ex mujer de Icardi tildara de ‘prostituta’ a la ‘China’ Suárez. Días atrás se dio a conocer un audio de ella saliendo con los tapones de punta contra la actriz. “Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar”, expresaba.