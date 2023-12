Filtraron detalles del "fogoso" encuentro entre Romina Uhrig y Nacho Castañares en pleno boliche

A días del arranque de la nueva temporada de Gran Hermano y mientras todas son expectativas, la edición 2022 sigue dando tela para cortar. Es que, en las últimas horas, hay quienes aseguran que hubo besos entre dos de las figuras que salieron de la casa.

La primicia del supuesto romance, completamente inesperado, la dio Martín Salwe, locutor y compañero en el Bailando de una de las ex hermanitas involucradas: Romina Uhrig. Según indicó Salwe, a la ex diputada la vieron muy cerquita de Nacho Castañares, el ex novio de La Tora.

“Crossover inesperado, romance que nadie dijo. Supuestamente a los besos en un boliche de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Nacho y Romina, los ex hermanitos”, lanzó Salwe en el programa de streaming Ruido de mate.

Entonces, una de sus compañeras, testigo de lo sucedido, sumó su información de primera mano: “Yo esa noche salí a un boliche del oeste. Yo los vi. No estaban dándose besos ni nada, pero estaban muy juntos”.

“Puede ser que estuvieran charlando como en un boliche, que tenés que hablar en un oído como para que se escuche. Solo los vi a ellos dos solos, no había otros hermanitos por ahí”, agregó la columnista, un dato que le aporta más sustento al rumor que nadie se esperaba.