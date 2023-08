Fátima Flórez rompió el silencio y habló sobre su relación con Javier Milei. La humorista que apostó nuevamente al amor, se refirió a su romance con el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

En este sentido contó cómo lleva adelante la relación con el economista y político. Además, dejó en claro que no existe problemas con su antigua pareja, Norberto Marcos con quien pasó 22 años.

“Quiero preservar un poco. Estamos muy bien y cuando uno está bien creo que eso se refleja en la cara, uno no puede evitar contar que está feliz y me parece que está bueno decirlo. Pero no mucho más que eso”, reveló Florez en diálogo con el Diario de Mariana, que se emite por América TV.

Por otra parte, aclaró que con Milei no hablan de trabajo. “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. Ni yo hablo del mío, ni él habla de suyo. Es el trabajo de él y yo no tendría porque meterme a opinar, me parece lo más sano. Para eso hay otra gente. Ustedes saben que yo soy una artista popular que me encanta el contacto con la gente, lo disfruto, después del teatro me quedo sacándome selfies y ahí está la verdad”, remarcó la humorista.

Además, fue consultada por la conductora Mariana Fabbiani, sobre si tiene miedo de perder público por su afinidad política. Sin embargo, Florez explicó: “Yo nunca hablé o tomé partido político por nadie. Hablo como Fátima artista y ciudadana que puedo dar una opinión. Pero nunca embanderándome, no es lo que me corresponde. Y en este caso estoy muy bien con una persona, enamorada y más allá del rol que esa persona ocupe”.

“Nosotros nos hemos encontrado y en cada momento qué pasa nos sorprendemos más de la conexión espiritual y la química. Somos muy felices y no tengo mucho más para decir”, añadió.

Por último, se refirió a su expareja Norberto Marcos y descartó cualquier tipo de problemas. En ese sentido, sostuvo que “no hay ningún juicio de por medio”.

“Somos dos personas que obviamente, fuimos una familia hermosa y está el sentimiento. Somos dos buenas personas, así que nunca podría pasar eso”, concluyó la humorista.