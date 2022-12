Falleció Haydée Padilla, la actriz argentina popularmente conocida por su papel de "La Chona"

Con una gran trayectoria en el cine argentino, la radio y la televisión, Haydée Padilla dijo adiós a sus 86 años. Falleció en la ciudad de Mar del Plata.

La artista murió este miércoles por la madrugada. Y su nombre, resuena en la memoria colectiva como “La Chona”, un personaje que le brindó gran popularidad, con el que será recordada por siempre.

La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores mediante un comunicado en sus redes oficiales.

Su último trabajo fue en el escenario de la Botica del Ángel para el espectáculo Una noche en el café concert, junto a Alejandro Veroutis. Fue un homenaje a las mujeres del espectáculo en el que se fue ovacionada como tantas veces a lo largo de su carrera.

Haydée había nacido el 15 de noviembre de 1936 y pasó su infancia en el microcentro, en un departamento de la calle Viamonte. Su otra formación inicial, igualmente autodidacta, fue la calle, en el más amplio sentido del término.

Con un grupo de amigos, pasaba las horas en la Plaza San Martín. A su madre mucho no le gustaba que la joven anduviera sola por ahí, y le recomendó que fuera a ver qué era eso que se estaba construyendo a la vuelta de su casa. Allí, donde decían que se iba a levantar un nuevo teatro.

En Onofre Lovero ponía la piedra fundacional de Los Independientes, un espacio teatral que enseguida asumió como su segundo hogar. “Y la verdad es que hacíamos de todo: estudiábamos, entrenábamos, estábamos en la boletería. Ése era el espíritu del teatro independiente, una disciplina muy férrea”, destacó sobre lo que fue el germen del Teatro Payró.

Por entonces sintió que había llegado la hora de dar forma a todo eso que andaba dando vueltas. Su primer flechazo académico lo tuvo con la danza y estudió en el Conservatorio Nacional. Allí conoció a la estudiante María Estela Martínez, con quien entabló una gran amistad que se mantuvo a lo largo de los años, aún cuando una se convirtió en la tercera esposa de Juan Domingo Perón y la otra se hizo famosa como La Chona. Fue Haydée la que organizó a mediados de los ‘70 un encuentro en Olivos del que participaron un grupo de actrices de todas las épocas, desde Susana Giménez y Soledad Silveyra a Tania y Pierina Dealessi.

Desde su primer trabajo en Pelo de zanahoria, de Jules Renard, sirvió de trampolín para un recorrido en el que paseó por todas las disciplinas y todos los formatos; de los dramas de los autores clásicos hasta la revista y la comedia picaresca de los capocómicos de la calle Corrientes. Y cuando ya andaba cerca de los 30 empezó de manera inconsciente a dar forma a su leyenda.

La Chona no tiene fecha de nacimiento, aunque sí lugar: el teatro. ¿En qué otro ámbito podía surgir? Entre bambalinas y camarines, Haydée jugaba a improvisar desde el absurdo. En ese imaginario estaban las desventuras de las amas de casa de la época, un concepto que hoy resulta obsoleto, pero en aquel momento desarrollista se encontraba en esplendor. Se reproducía en revistas especializadas y en programas de televisión, y las mujeres no parecían tener otro lugar para destacarse laboralmente que en el propio hogar.

Por fuera de la Chona, la carrera de Haydée es un muestrario abierto de su versatilidad. En televisión actuó en clásicos inolvidables, como el culebrón Piel naranja y el unitario Nosotros y los miedos. En cine, se lució en las picarescas Los caballeros de la mesa redonda y El telo y la tele y en los policiales El arreglo y Tiempo de revancha.

A nivel personal, el nombre de Haydée Padilla trascendió por haber sufrido violencia de género por parte de Federico Luppi durante casi una década. En 2019 en el programa Debo Decir, la actriz había hablado sobre su traumática relación y lo que le ocurrió.

Padilla reveló en ese momento que tuvo que dejar la casa en la que convivían por los golpes y el maltrato que sufría por parte de su pareja y colega. “Si no me iba de la casa, él me iba a terminar matando”, advirtió al recordar la violencia que padeció.