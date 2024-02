Fabiana Cantilo sufrió un accidente y preocupó a todos tras subir una foto en el hospital

El pasado jueves por la noche, Fabiana Cantilo encendió las alarmas al publicar una fotografía en un hospital.

La cantante tuvo que ser sometida a estudios médicos y luego reveló cuál fue el accidente que sufrió mientras se encontraba en su casa. Después de este incidente, la artista se encuentra en proceso de recuperación y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Por amor me rompí todo y ahora vamos a ver qué tengo”, escribió mientras se encontraba en la puerta de la sala de emergencias. Luego, aseguró que se negaría a ponerse un yeso: “No me voy a enyesar porque si lo hacen no voy a poder nadar”.

Mientras aguardaba en la sala de espera, Fabiana compartió con sus amigos cómo se había golpeado fuertemente el codo. “Anoche no podía doblar el brazo, pero con tal de hacerle mimos a la gata me arrodillé con el codo en el piso, hizo ‘crack’ y se acomodó”.

Conmoción: Leonor Benedetto sufrió un ACV durante una entrevista

“Me hace bien saber que soy el último romántico”, agregó y reflexionó sobre el “amor incondicional” que proponen los gatos a sus dueños, ya que su mascota no se dejaba acariciar y esto la llevó a golpearse.

Horas después, la cantante de “Mary Poppins y el deshollinador” aseguró que se encuentra en perfecto estado: “No tengo nada, muchachos”. Lo cierto es que tuvo que hacerse una placa, pero los médicos la liberaron rápidamente y no debió someterse a ninguna maniobra extra.