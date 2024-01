La eliminación de Catalina Gorostidi y la inesperada salida de Carla por cuenta propia, desestabilizaron emocionalmente a Juliana Scaglione.

Furia es una de las grandes protagonistas del certamen, pero en los últimos días comenzó a sentirse más sola que nunca, a tal punto que rompió en llanto.

“Me siento mal, porque me levanto de la cama y siempre la veo a La Chula y después también Cata, y me hace mal (que ya no estén sus amigas)...”, dijo Furia en el confesionario.

FURIA DE GRAN HERMANO ROMPIÓ EN LLANTO TRAS LA SALIDA DE CARLA

Luego, lanzó fuertes acusaciones contra sus compañeros y confesó que le cuesta mucho aliarse con gente “falsa”. “Encima me tengo que quedar con estos f… hijos de p…”, lamentó Juliana entre lágrimas. “Creo que lloro de bronca, no de tristeza”.

“Son falsos, no son lo bueno que dicen ser y lo que muestran, son maquiavélicos. O sea, no es una persona sola, son dos de golpe ¿entendés? es un montonazo. No es por competitiva pero estaba saliendo todo perfecto ¿entendés? Se volvieron locas de golpe y se fueron a la mierda”, agregó.

Por último, destacó: “Estaba saliendo todo perfecto y se bajaron en un momento que no. Se volvieron locas de repente y se fueron. Ellas representaban algo como más hermanístico por así decirlo y me da bronca porque me agarra un ataque de llanto y tengo que verla a Sabrina, que no me la banco porque es una con… de mier…. Me quedé con toda gente que no quiero”.