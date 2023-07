Eliana Guercio rompió en llanto y cruzó a Andrés Nara por la salud de Wanda: "La estás defraudando"

Este pasado viernes y en medio de la delicada situación de salud que está atravesando Wanda Nara, su padre Andrés tuvo un fuerte cruce con Eliana Guercio.

El sujeto fue invitado a Polémica en el Bar y habló del complicado momento que está viviendo la conductora de MasterChef. En este contexto, remarcó que se enteró del grave estado de salud por loe medios.

Fue entonces cuando Guercio no resistió y le puso los puntos. "No tenes que estar acá y dar notas. Sos el papá, sos quien más la tiene que cuidar" comenzó diciendo la panelista quebrada en llanto.

Luego, entre lagrimas agregó: "Yo no te voy a dar clases de madre ni de padre porque todavía estoy aprendiendo. Entonces vos sabes que a ellos les hace mal que estés acá y en cualquier programa de televisión", arrojo la panelista.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Flavio Mendoza también intervino en la discusión, afirmando que como padre, Andrés debería estar presente para sus hijas, incluso si no le abren la puerta de su casa.

La discusión se intensificó cuando Eliana cuestionó por qué Andrés no le había escrito a Wanda, a lo que él respondió que no sentía la necesidad de hacerlo. Ante esto, Eliana estalló diciendo: “¡Ni siquiera le escribiste a tu hija!”.

La discusión concluyó con Eliana acusando a Andrés de defraudar a Wanda y afirmando que lo que ella necesita en este momento es lo contrario de lo que él está haciendo.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Andrés, por su parte, argumentó que él puede decirle a su hija lo que debe hacer, a lo que Eliana respondió de manera contundente: “¿Vos le vas a decir a ella, en este momento, lo que tiene que hacer?”.

“Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar”, cerró Nara, y así siguió la conversación, cada uno manteniendo su postura.