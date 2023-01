El peor momento del Conejo en Gran Hermano: Quedó nominado y se filtró una foto junto a su ex "Sofía"

Alexis Quiroga es uno de los jugadores que están levantando más fanáticas afuera de la casa de Gran Hermano, atraviesa su peor momento desde que ingresó al reality y este miércoles quedó nominado por sus compañeros.

Sin embargo, eso no es todo. En las últimas horas se filtró una foto de su pasado y tiene que ver con su expareja, una tal “Sofía” que se hizo viral por uno de sus dichos

“Pará, ¿Qué dijo de Sofía? No entendí”, comentó Coti durante su entrevista el pasado lunes. La correntina es muy parecida a la ex del Conejo según los seguidores del cordobés: las dos tenían los ojos claros y un color de pelo similar, señalaron la mayoría a través de Twitter. “Ay no, pobre Sofía. No la muestren, que Coti es capaz de cualquier cosa”, lanzaron.

"Me hace falta Sofía": el increíble error de Conejo tras la salida de Coti en Gran Hermano

De esta manera, el Conejo sufre su peor semana en Gran Hermano tras la salida de Coti. El cordobés quedó en placa junto a Agustín, Ariel y Lucila. Uno solo podrá ser salvado por decisión de Nacho y otro será eliminado por el voto de la gente el próximo domingo.