Wanda Nara y L-Gante vivieron un duro momento en Brasil, donde quedaron varados. La pareja del momento tenía previsto regresar a Argentina este lunes 11 de noviembre, luego de un fin de semana romántico. Sin embargo, debieron modificar los planes por un inesperado motivo.

Según se supo, el vuelo fue cancelado, por lo que tuvieron que quedarse unas horas en el Aeropuerto de Río de Janeiro hasta que se solucione la situación.

Tras conocerse la noticia, se viralizó una foto donde la conductora y el artista armaron una especie de cama para descansar mientras reprograman el nuevo vuelo. Además, en la imagen se ve la atenta mirada de Jamaica, la hija de L-Gante. Por lo tanto, se espera que regresen al país este martes 12 de noviembre.

LA FOTO DE WANDA, L-GANTE Y JAMAICA QUE DESPERTÓ FURIA

Tamara Báez apuntó contra Wanda y el referente de la cumbia 420 por usar a su hija como juguete de promoción. Lo cierto es que, más allá de que se imaginó que Jamaica estaba pasando el día entero con la empresaria y el cantante, su madre demostró lo contrario, ya que subió fotos y videos de ella jugando en un cumpleaños, por lo que la imagen posteada por Nara sería vieja. Ante esto, escribió: "No usen a mi hija, si son puro show".

“Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen a esa película en la que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada; mañana está con otra y listo, pero la única vez que la ve, tiren fotito, no va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años.”

Luego, en otra historia donde un seguidor le demostró su apoyo, Tamara escribió: “Con mi hija no”, remarcó. “Lo que ven es lo que es. Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR