El pasado sábado 4 de enero, Ingrid Grudke confirmó su separación de Martín Colantonio, luego de descubrir la infidelidad con la sobrina política de la modelo. En este marco, la modelo habló con la prensa y mostró su dolor tras filtrarse los escandalosos chats entre su exmarido y su sobrina. Además, reveló la frase que más la marcó y contó cómo es la relación con ellos, tras la polémica familiar.

“Desde septiembre, cuando nos separamos, Martín siempre me pidió que fuéramos juntos a un profesional para que él pudiera explicarme lo que le estaba sucediendo, pero yo no logro entenderlo. Lo que realmente no puedo aceptar es la doble traición, el hecho de que sucediera dentro del núcleo familiar, con dos personas que yo amaba”, indicó a Karina Mazocco en A la Tarde.

“Yo confié plenamente, creí en ellos. Puedo entender que se enamoraran, yo estaba dispuesta a comprenderlo. Pero necesitaba sinceridad. Les pregunté y siempre me lo negaron”, indicó.

“Descubrir que era cierto fue lo que más me dolió. Enamorarse es algo que puede suceder, y yo estaba dispuesta a entenderlo. Pero ellos me lo negaban y yo necesitaba tener pruebas. Cuando veo esa foto de ellos juntos, veo que se enamoraron, los veo felices, pero me hubiera gustado que me lo dijeran”, agregó.

Además, reveló la frase que la dejó helada. "Me estoy comiendo a mi tío", que escribió Andrea, su sobrina política. “Eso es lo que más me duele”, añadió.

"Martín, la persona que amé, en quien confié, con quien me abrí, se atrevió a burlarse de mí de esa manera", señaló. Por último, indicó que “solo hablo con él por algunas cosas que tenemos que acomodar de la empresa.”

Con información de Caras y TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR