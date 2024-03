El Chino Darín brindó una entrevista en un medio español y para sorpresa de todos, realizó una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei que tuvieron repercusión rápidamente en nuestro país.

El reconocido actor se sumó a la ola de críticas sobre el posicionamiento del presidente Javier Milei de apuntar contra la cultura argentina y sus instituciones. “Creo que todos estamos preocupados. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder, un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”, comentó.

: “De repente han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre”, agregó.

Frente a estas declaraciones, El Dipy salió al cruce y le respondió al hijo de Ricardo Darín en una charla con el ciclo Poco Correctos, El Trece.

“Como artista, ¿Qué te pasó cuando (Milei) tuvo el cruce con Lali (Espósito), después con María Becerra, la opinión del Chino Darín…?”, le preguntó el cronista.

Y el cantante de cumbia fue contundente: “El Chino Darín está opinando y viviendo en España… Un beso… Vení a poner el pecho acá”.

“Y, a Lali, no creo que se le reclamó eso, sino que no habló en cuatro años. Todos hemos trabajado en fiestas políticas, y creo que a Lali se la castigó por otro lado. Es lo que ella piensa y me parece perfecto que diga lo que piensa”, añadió.

“La situación está brava, pero creo que la gente está en la posición de bancar esto", cerró el artista.