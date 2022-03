El día que Gerardo Rozín habló de la muerte: "Mi peor miedo es el cáncer"

El conductor y productor de televisión , Gerardo Rozín murió este viernes en medio de una batalla contra un tumor cerebral. En una entrevista con LN+ en 2019, el conductor de Morfi: todos a la mesa habló de cómo le gustaría recordarse a sí mismo y reveló sus peores temores: “a buena parte de mi familia se la llevó el cáncer”, dijo en ese ,omento.

El periodista tenía 51 años y estaba recuperándose de un tumor cerebral; en 2019, brindó una entrevista profunda a LN+ en el ciclo Conversaciones, donde habló de su “miedo a la muerte”.

En una extensa entrevista donde habló de la suerte que tuvo de casarse dos veces, el amor por sus hijos, el recuerdo de su infancia en Rosario y el amor por su equipo "canalla", Rozín habló de sus miedos.

Ante la pregunta sobre cuál era su máximo temor, Gerardo no dudó en contestar. “Mi peor miedo es morirme joven. Mi peor miedo es el cáncer, porque a buena parte de mi familia se la llevó el cáncer: mi mamá, su hermana, mis cuatro abuelos", dijo.

El conductor Gerardo Rozín sufre una enfermedad muy delicada y pelea por su vida

Además, aseguró que tenía muy presente de qué se trata todo el proceso "desde el momento en el que te enterás, cuando aparece que se levantan, es algo que lo tengo demasiado aprehendido y ese es mi miedo”, aseguró.

Por último, recordó su última imagen de la infancia. “Me gustaría recordarme a mí mismo volando por la escalera. Yo vivía en un séptimo piso y mi mejor amigo en el primero, subíamos y bajábamos las escaleras volando. Había un momento donde volábamos. Era como una sensación de libertad enorme y dominio del cuerpo que, como verás, después se hizo imposible de alcanzar”, sintetizó.

El año pasado el productor se había ausentado de su programa por su delicado estado de salud y se despidió de la audiencia con un sentido mensaje.

Tras ausentarse durante un mes, manifestó: “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví momentos de mucha preocupación. Afortunadamente hasta ahora, salió todo extraordinario”.

Sin embargo, este viernes por la noche se confirmó la noticia de su fallecimiento a causa de un tumor maligno que le fue diagnosticado desde hace un tiempo, recordó La Nación.