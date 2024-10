Este miércoles por la tarde, el mundo quedó conmocionado tras conocerse el fallecimiento de Liam Payne, ex cantante de One Direction.

El hecho ocurrió en el hotel CasaSur de Palermo, Buenos Aires, donde el artista cayó desde el balcón del tercer piso.

Tras darse a conocer la triste noticia, una fanática argentina sorprendió a todos y publicó un desgarrador video donde contó impactantes detalles de su último encuentro con su ídolo.

EL ESCALOFRIANTE RELATO DE UNA FAN QUE SE JUNTÓ CON LIAM PAYNE ANTES DE SU MUERTE

Mientras la Policía investiga si se trató de un suicidio o accidente, una joven publicó un video en su cuenta de TikTok y rompió en llanto tras contar lo que sucedió horas antes de conocer la muerte de Liam Payne.

Se conocieron los escalofriantes detalles de la muerte del histórico ex cantante de One Direction

La usuaria identificada como @carolagaunaa aseguró que Liam “estaba borracho y drogado” y aseguró que ella había sido la última persona con la que habló el cantante.

“Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes. No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia. ¿Cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo, gente?”, remarcó la fanática argentina.

“Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento tan mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina”, culminó Carola en su video que se hizo viral y sumó más de 1,2 millones de reproducciones en la reconocida plataforma.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR