Hace algunos días, Jimena Barón sorprendió a todos al anunciar que está esperando un bebé. La cantante y actriz compartió una tierna imagen en sus redes sociales, donde se la ve acompañada de su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y Matías Palleiro, su actual pareja y futuro padre del bebé. Con este post, la artista confirmó que su familia, que ya es ensamblada, pronto será más grande.

La noticia causó una ola de emoción entre sus seguidores y varias personalidades del mundo del espectáculo, quienes no tardaron en felicitarla y demostrarle su cariño. Jimena, por su parte, había anticipado en varias ocasiones el deseo de ser madre nuevamente. Según sus propias palabras, su hijo "Momo", como lo llama, le había expresado en varias oportunidades su anhelo de convertirse en hermano mayor.

Un video reciente publicado en redes sociales conmovió profundamente a los fans. En el clip, Jimena le cuenta a Morrison que tendrá un hermano, y la reacción del niño es realmente emotiva.

En el video, Jimena comienza diciéndole: "Te quiero decir algo", a lo que Momo, preocupado, responde: "¿Malo?", y ella rápidamente lo tranquiliza: "No, no es malo". Sin embargo, el pequeño duda: "Mmm, dudaste en decir que no es malo", mientras la cantante le toma las manos.

"Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que te debería contar", continúa Jimena, a lo que su hijo, con inocencia, le pregunta: "¿Por qué estás llorando?". Ella, emocionada, responde: "Porque estoy emocionada". Y finalmente le revela: "Bueno, si Dios quiere y todo sale bien, vas a tener un hermano".

Jimena Barón confirmó que espera un hijo junto a su pareja, Matías Palleiro

"¿En serio, ma?", pregunta Momo en tres ocasiones, y cada vez que lo hace, su mamá asiente con la cabeza, antes de que ambos se fundan en un cálido y emotivo abrazo.

Con un profundo sentimiento de gratitud, Jimena Barón anunció su embarazo en sus redes sociales, compartiendo lo que este momento significa para ella. "Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", confesó Barón. Luego, expresó: "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos".

La actriz también le dedicó unas palabras a su futuro hijo: "Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá". Con mucha emoción, cerró su mensaje: "Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3".

Jimena finalizó su anuncio agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y cariño: "Estábamos esperando que fuera el momento adecuado para compartirlo con ustedes también. ¡Gracias por el cariño! Estamos en las nubes. Jimena". Así, la artista compartió la feliz noticia con sus fans, que ya la acompañan en esta nueva etapa de su vida.