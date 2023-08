El cantante Pity Fernández contó una particular anécdota en un pueblo en Chubut que lo sorprendió: "No había..."

Piti Fernández decidió hacer un giro en su carrera paralelamente como cantante de Las Pastillas del Abuelo, a mediados del 2017 y dos meses después editó “Conmigo mismo”, un disco conformado por canciones con letras de poemas escritos por su abuelo y composiciones propias.

Su segundo álbum solista será “Caminos Bríos”, del cual ya adelantó las canciones El cómo y el qué», «El cuento que me cuentes», “PNL”, “En Cuero y en Patas” y “La Doctora II”, acústicos que circulan por internet.

Con su banda solista, Los Irrompibles, comenzó a llevar sus interpretaciones por las principales salas de Argentina y como no podía ser de otra forma, Chubut fue uno de los sitios donde brindó algunos shows underground, demostrando ser un músico versátil y talentoso, capaz de explorar diferentes sonidos y emociones a través de su música.

Fernández destacó su presencia en la localidad chubutense de El Hoyo y quedó sorprendido con lo que vivió allí. “Construyeron un escenario para que yo toque ese día, no había escenario en el pueblo y fueron 150 personas a escuchar country y blues”, reveló a Grego Rosello

“Yo me sentía en el Far West, con el sombrero Cow, faltaban las rejas y que me tiren una silla al rejado. Esa parte del under la estoy viviendo a vivir”, contó en “Ferné con Grego”.