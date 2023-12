La casa de Gran Hermano quedó revolucionada por la pelea entre Juliana Scaglione y Williams López, pero dos de los participantes se hicieron a un costado para hablar un tema personal que no solo le ocultan a sus compañeros, sino también a la producción.

Se trata de Joel y Rosina, quienes confesaron haber tenido un romance fuera de la casa tiempo atrás. El azafato aseguró que pensó que volver a verla, pero la uruguaya no lo dejó hablar: “Habíamos quedado en un pacto”.

“Tipo, pensé por qué está acá... Es la segunda vez que el destino, tipo así”, comenzó diciendo Joel, pero Rosina lo interrumpió recordando: “Boludo, habíamos quedado en un pacto”, en referencia al acuerdo que habían sellado al entrar al reality.

“Ayer Alan le dijo a todo el país que le gustaba Deni y vos te viniste conmigo. Yo no tengo ningún problema que estés con nadie, vos sabiendo lo que había pasado afuera te pusiste a jugar. Yo hoy no quiero nada con vos, ayer me sentí muy incómodo”, le reprochó Joel a la joven.

“Pasó hace meses lo nuestro, lo mínimo que haría es entender por qué esa persona está acá. Creo que te moviste muy mal y me sentí muy incómodo. Ninguno de los que está acá sabe la historia que hubo, hacete cargo de lo que haces”, agregó el azafato ante la cara de disgusto de Rosina.“¿No dijimos de hablar todo afuera?”, le preguntó Rosina, y ante la respuesta afirmativa de Joel, dijo “¿Y entonces? No es el momento”. “A mí no me gusta exponer mis cosas privadas. Me viste y flasheamos los dos porque no podíamos creerlo”, agregó la joven.

“Creo que fuiste muy imprudente sabiendo lo que nos pasó afuera, acá te relacionaste con cuatro personas emocionalmente”, reiteró Joel, y ante la incredulidad de Rosina, agregó: “Sí, con Alan, con Nico, con Lucía. Generaste una situación incómoda mía con ellos”, agregó.