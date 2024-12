Gran Hermano conocerá este lunes al primer eliminado de la edición 2024-25, que comenzó a generar polémicas entre los jugadores.

En esta ocasión, y en medio de una charla en el cuarto, Giuliano Vaschetto, Luca Figurelli, Carlos Tocco y Brian Alberto hablaron sobre Luciana Martínez, participante transgénero oriunda de Santa Cruz.

En este sentido, los participantes mostraron sus prejuicios hacia su compañera, despertando críticas masivas en el público, incluyendo un pedido de expulsión.

En primer lugar, Giuliano fue quien tomó la palabra y lanzó: “De la chica Luciana, ¿qué onda? ¿Qué opinás de esa piba? ¿Qué es para vos?”. Sin embargo, el vendedor ambulante no se prendió y le indicó que “no sé, prefiero no opinar. La verdad, ni idea”. Sin embargo, Carlos fue más directo y afirmó: "Es trans".

De Santa Cruz al mundo: Luciana, la participante que revolucionó Gran Hermano con su historia de vida

"Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo. ¿Cómo va a ser tan específica?", agregó Giuliano tratando de mantener la charla.

“La ves y te das cuenta”, señaló Carlos en una charla que quedó grabada por las cámaras y se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios destrozaron a los jugadores.

Con información de Telefe y Radio Dos, editada y redactada por un periodista de ADNSUR