Y llegó la noticia que muchos ricoteros hubiesen deseado que no enterarse. En primera persona, el Indio Solari anunció su despedida de los escenarios. Si bien el artista hace tiempo no realiza shows en vivo junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la decisión ya es un hecho.

En una entrevista con un programa de radio español, Carlos Solari contó respecto a su enfermedad de Mal de Parkinson: "No me está permitiendo estar en mi mejor versión. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”, aseguró Solari.

El obrero de grandes himnos del rock argentino evitó anunciar su retirada de los escenarios de manera trágica y destacó que se siente bien porque puede haber lo que más le gusta: canciones.

“El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. Debés en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, opinó, hablando de sí mismo en tercera persona.

En ese sentido, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclaró que esta vez no sacará el disco en formato físico.

“No tengo más ganas de meterme en la fabricación, yo soy un artista independiente y todo eso de la impresión... Ya directamente estoy armando la ilustración como hizo con El Mister y los Marsupiales extintos”, detalló.