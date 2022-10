Quién es Alfa, el participante de Gran Hermano de 60 años que conoció a Ricardo Fort

Walter Santiago fue uno de los elegidos para ingresar a la casa de Gran Hermano, que inició este lunes su temporada 2022 con la conducción de Santiago Del Moro por Telefé.

Tiene 60 años y lo apodan "El Alfa". Según describió en su presentación “Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer”.

Además agregó: "Siempre fui líder, soy calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada". "¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa", lanzó.

Y fue tan así, que Walter Santiago fue uno de los participantes que estuvo en Masterchef Argentina 2014. "El dueño de la cocina en voy a ser yo porque no quiero que coman lechuga", advirtió el jugador de GH 2022.

A su vez, en redes sociales, se conoció una imagen junto al reconocido Ricardo Fort. Según se detalla, el hombre se dedica a la compra, venta y reparación de autos de colección. Vivió en Miami trece años, ya que se fue del país en 2001 y regresó en 2013.