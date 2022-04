El pasado 18 de marzo, la cantante, actriz, productora y compositora española reconocida en el mundo internacional de la música como Rosalía, sacó su último álbum "Motomami" que causó sensación y dio que hablar en los últimos días desde su estreno. En esta oportunidad, nuestro sur se vio enorgullecido por la presencia de una artista patágonica, santacruceña, en la producción de uno de sus tracks llamado "CUUUUuuuuuute", el tema número 12.

Tayhana tiene 33 años, es oriunda de Caleta Olivia y en diálogo con Somos Voces y ADNSUR, relató cómo llegó a trabajar con la estrella española. El año pasado, NAAFI, el sello discográfico fundado en el año 2010, donde trabaja actualmente la joven, estaba en contacto con Rosalía, vía instagram, por artistas conocidos en común. "Habló con alguien de NAAFI y le consultó si teníamos drums o beats, que son los instrumentales, que por favor le enviemos a ella para escuchar porque estaba terminando un disco", recordó la productora patagónica.

A partir de aquel pedido, la mayoría de los integrantes de NAAFI enviaron su carpeta con canciones y demos. "Yo estaba de vacaciones en Caleta Olivia, en pleno verano exportando y mandando todo ese material, le envié todas mis cosas y le gustó uno en especial que es un instrumental que hice con muchos sonidos de cositas de Brasil de un cd que había comprado ahí", indicó la música y Dj Tayhana.

La talentosa Dj y productora expresó sentirse "súper contenta por esta oportunidad", ella intuía que iba a ser "una muy buena canción" y causaría gran impacto. Aunque la devolución superó sus expectativas. Durante su participación en el disco, la artista santacruceña estuvo en contacto con Rosalía desde el principio. "Hablamos por teléfono, me felicitó por lo que había escuchado, me dijo le había gustado mucho y que tenía mucho interés en seguir trabajando a distancia", comentó.

"Lo escuché recién cuando se estrenó dentro de su streaming de Tik Tok, para lanzar la presentación del álbum y cuando lo escuché la verdad que me encantó muchísimo el resultado, toda la parte percusiva quedó tal cual la original que hice en su momento, me gustó un montón que no se haya modificado nada y que el beat estuvo tal cual lo mandé", valoró Tayhana.

Rosalía la incluyó en los créditos de la canción como productora y la nombra cada vez que tiene oportunidad en las notas que viene dando por el lanzamiento del disco.

"Contenta de haber podido colaborar con mujeres en este proyecto, Tayhana ha hecho un beat increíble, en esa canción que se llama Cuuute, de hecho es el único beat que he dicho 'oh, alguien hizo un beat y lo uso'", destacó la artista española durante una entrevista.