Messi le mandó un saludo de cumpleaños al hijo de una periodista de televisión y su reacción conmovió a todos

Leo Messi le cumplió el sueño a Valen, el hijo de la periodista Sandra Borghi, al sorprenderlo con un video para saludarlo por su cumpleaños.

La reacción del nene, de 12 años, fue mostrada por la periodista de TN y Canal 13 en sus redes sociales, conmovió a todos.

Mirá el video y la reacción del pequeño, que todavía, parece, no lo puede creer.

“Sueño cumplido !!!Era lo que él más quería en su vida.Se acuesta mirando los goles y se despierta con los partidos de @leomessiYo creo que ni Messi, ni su bella y humilde familia son conscientes de todo lo que nos pasa al común de los mortales", escribió Borghi.

Además, destacó: “Esto fue posible gracias al Corazon enorme de Celia… la mamá del GRAN MESSI. Esa mujer que con su sencillez todo lo entiende y todo lo siente ! Te amo Celia.Y yo por un hijo, los que me conocen ya lo saben, bajo las nubes del cielo si ellos me lo piden, soy capaz de todo y más.Gracias Leo por tanto. Ya la vida te demuestra todo el tiempo lo grande que sos pero no me voy a cansar de decirlo… hoy tu mensaje convirtió a mi hijo en el niño más feliz de la tierra con sus 12 años”.

“GRACIAS @leomessiGRACIAS ENORMES Celia te amoY GRACIAS UNIVERSO POR ESTO. ESTE POSTEO RESUME ESTE AÑO MI SALUDO DE CUMPLEAÑOS. Para vos hijo querido lo mejor del mundo… siempre voy a estar para acompañarte en todo lo que desees y sueñes. En todo lo que te propongas en la vida. En todo lo que te haga feliz . Porque tu felicidad es la mía. Porque sos mi vida entera como tus hermanas y porque Uds me hicieron y me hacen la mujer más feliz de la tierra . Te amo”, agregó.

