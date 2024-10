Este lunes por la noche y a través de las redes sociales, se dio a conocer una triste noticia que generó conmoción: falleció Ninda Sindaco, una actriz de la exitosa serie de Netflix División Palermo.

El actor y director de Cine Santiago Korovsky despidió de su compañera, quien interpretó a Betty.

“Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram.

"Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho", concluyó Korovsky.

Luego de saltar a la fama por su papel en División Palermo, la actriz reveló que atravesaba una dura situación y fue internada en un neuropsiquiátrico, señalando que "en el (Hospital) Borda estuve un año y después estuve 10 años afuera. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el (Hospital) Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después de la serie. Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo".

Con información de Ámbito, editada y redactada por un periodista de ADNSUR