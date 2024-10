Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento Liam Payne, el músico británico y ex integrante de One Direction. Según confirmaron fuentes oficiales, murió a sus 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo. En este momento, la policía está investigando si atentó contra su vida o si fue un accidente.

Según informó Todo Noticias, en horas de la tarde personal policial de la Comisaria 14B se hizo presente en el hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. Luego personal de SAME constató la muerte.

El director del SAME, Alberto Crescenti, dio más información sobre el tema: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

Aerolíneas Argentinas lanzó una impactante promoción hasta 3 y 6 cuotas sin interés para el verano 2025

SOBRE LIAM PAYNE

Liam Payne, ex integrante de la legendaria banda británica One Direction, marcó una era en la música pop. Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, Payne se unió al grupo tras participar en el reality show The X Factor en 2010, donde Simon Cowell formó la banda que se convertiría en un éxito mundial.

Liam siempre se destacó por madurez entre sus demás compañeros. Mientras One Direction arrasaba en las listas de éxitos con temas como "What Makes You Beautiful" y "Story of My Life", Payne mostraba un control vocal potente y preciso, capaz de liderar la armonía de un quinteto que trascendía fronteras.

Tragedia: asesinaron a golpes a una travesti y detuvieron al presunto autor

Tras la separación temporal de la banda en 2016, cada miembro buscó su identidad como solista. Para Liam, la transición fue un desafío que lo llevó a explorar nuevos horizontes en la música y en su vida personal.

Su primer single como solista, "Strip That Down", lanzado en 2017, mostró una faceta más adulta, alejándose del sonido juvenil de One Direction. Colaboraciones con artistas como Quavo y Zedd confirmaron que estaba dispuesto a experimentar y tomar riesgos. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue siempre fácil. A lo largo de los años, Payne ha enfrentado la presión de la fama y ha hablado abiertamente sobre sus luchas personales, incluidas sus batallas con la salud mental.

Perdió el control de su camión, volcó en plena Ruta 3 y "casi no la cuenta": se salvó de milagro

En los últimos años, Payne ha mostrado una madurez tanto personal como artística. Con un estilo que mezcla pop, R&B y música electrónica, seguía buscando su lugar en la industria, consciente de que el legado de One Direction era un peso tanto inspirador como desafiante.

LÍNEAS DE ASISTENCIA

🔴 0800-9990091 Hospital Bonaparte, es una línea telefónica nacional y gratuita para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental, disponible todo el año las 24 horas.

🔴El 107, emergencia del Hospital Regional - 102 (Chubut), una línea de orientación, asesoramiento, contención y prevención para chicos, chicas y jóvenes y el teléfono 4445329.

Con información de Todo Noticias y , redactado y editado por un periodista de ADNSUR