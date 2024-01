Conmoción: Intentaron secuestrar a una participante de Gran Hermano y lo contó con crudos detalles

A través de las redes sociales se conoció en las últimas horas se viralizó una escalofriante situación de una ex participante de Gran Hermano que aseguro haber vivido durante un viaje en Uber.

Se trata de Camila Lattanzio, quien ingresó al programa en una etapa avanzada de la edición 2022 y utilizó sus plataformas digitales para compartir los detalles de un intento de secuestro en Buenos Aires que la dejó profundamente asustada.

“Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida. Recién caigo de la situación, pero me intentaron secuestrar en un Uber”, lanzó sin filtros.

"Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal (donde trabaja como panelista en 'Editando tele'), el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir", continuó.

Con un tono de advertencia, la ex Gran Hermano hizo un llamado a sus seguidores: "Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre pero en una de esas podía salir mal. No tenía batería y la única opción fue tirarme prácticamente del auto. Ya estoy bien pero ahora tengo miedo hasta de estar sola", cerró.

Este inquietante incidente pone de manifiesto la importancia de la seguridad en los servicios de transporte compartido y destaca la necesidad de estar alerta ante posibles situaciones de peligro durante los desplazamientos diarios.