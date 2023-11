Belén Francese comenzó a vender fotos sexuales y reveló el verdadero motivo: "Con esta plata pago..."

Para hacer frente a la creciente inflación, Belén Francese optó por una decisión significativa que tiene el visto bueno de su marido y comenzó a vender fotos sexuales.

En diálogo con Paparazzi, la modelo contó que “amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y DivasPlay ¿Qué más? Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio".

“A mí me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije ‘bueno, ahora es el momento porque me siento plena’. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo”, agregó en relación a unirse a la reconocida plataforma de contenidos para adultos.

"Veni a divertirte": Se filtraron fotos "hot" de Belén Francese en una famosa plataforma de contenido sexual

Tras darse a conocer la noticia, algunas de estas imágenes sugerentes, en las que aparece con un pronunciado escote, se filtraron. En ellas, compartió mensajes como “Me encanta disfrutar de algo caliente siempre”, “Nuestro inicio en la conversación termina como deseamos...” y “Nos espera mucha diversión juntos”. Estos mensajes fueron utilizados para atraer a sus seguidores.