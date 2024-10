Este jueves trascendió una contundente versión que apunta a una profunda crisis amorosa entre Luciano Castro y Griselda Siciliani.

El rumor se dio a conocer luego del blanqueamiento de la relación de Flor Vigna y “El Lauta”, un reconocido cantante de cumbia.

“Según me han contado, están en una profunda crisis. Los dos juntos son bomba, generó una enorme repercusión cuando confirmaron la noticia del romance”, indicó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, el periodista no se guardó nada y reveló que la pareja puso "en riesgo hasta la amistad que tienen, si se termina la relación, se termina el vínculo de tantos años de amigos”.

"Se quieren mucho pero están en un momento donde no disfrutan del vínculo. A mí no me dicen que hay terceros en discordia, es un tema más que nada de no disfrutar el momento juntos como si les pasaba antes...”, agregó Etchegoyen sobre la relación.

Sin embargo, el comunicador fue más allá y aseguró que ambos borraron las fotos que tenían juntos en las redes.

