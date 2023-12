Una joven utilizó las redes sociales, armó una colecta y contó con la colaboración de los usuarios para comprarle la entrada de Ricardo Arjona a su mamá. Sin embargo, el artista se enteró y la sorprendió con un gran gesto que fue celebrado por todos. Cabe recordar que el guatemalteco, llegó al país para brindar una serie de shows, en el marco de su gira “Blanco y Negro”.

De esta manera, usó su cuenta de X para poder hacer una colecta solidaria. “Holis, mi mamá es fan de Ricardo Arjona y me encantaría regalarle una entrada ya que se quedó sin trabajo y no puede comprarla, cuesta $17.500. Ella es fan de él desde hace años, lo escuchaba con su mamá antes de que falleciera y nunca lo pudo conocer”, reveló y dejó su alias para poder transferirle el dinero a su cuenta.

En tanto, todas las personas colaboraron para poder hacer ese sueño realidad. “No puedo creer que mi mamá va a cumplir su sueño de la infancia, real que ella me cuenta que escuchaba Ricardo Arjona con su mamá (para que se den una idea, su mamá falleció cuando ella tenía 13, ahora que tiene 38 ella y lo sigue escuchando) encima el salón donde trabaja este año cierra”, contó sobre la situación laboral de su madre.

“Porque el alquiler pasó de 600k a 1 millón y el dueño decidió cerrarlo, así que trabaja hasta diciembre y no trabaja más y estaba re triste por eso, así que no se dan una idea lo feliz que la va a poner eso”, añadió. Luego agregó: “Muchísimas gracias a todos, de verdad, no sé cómo agradecerles tanto, ojalá la vida los recompense”.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, la viralización de la historia y haber etiquetado a Ricardo Arjona, dio sus frutos. El artista se enteró de la situación y a través de sus redes oficiales se comunicaron con la joven. De esta forma, le dijeron que tenían una entrada VIP en un lugar privilegiado del estadio.

Además, pidió conocerla antes de dar el recital. Ahí conversó y charló con la mujer, que no podía creer la situación. “Disfrutálo mucho”, dijo Arjona.

En tanto, una vez finalizado el show y tras haber cumplido su sueño, escribió en WhatsApp: “Su equipo, toda la gente que lo rodea, gracias por haberme hecho pasar el mejor día de mi vida”.