Andrés Calamaro y un curioso posteo que después borro: ¿apoya a Milei?

Andrés Calamaro reapareció con un contundente mensaje en sus redes sociales que terminó borrando instantes después al referirse a la actual situación que se vive en las redes sociales a menos de ocho días para las elecciones.

El cantante de rock dio su punto de vista sobre el minuto a minuto previo al ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei y todo parece indicar que, con sorpresa, tuvo un mensaje inclinándose al libertario en lugar del candidato de Unión por la Patria, claro ganador en las elecciones generales del 22 de octubre.

"Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto "del miedo" es extraño. No tengo intereses en juego pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP operan juntos en una suerte de mafia extorsiva, esto ocupa las portadas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos pero sería cinco y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos", decía el texto del cantante con un claro mensaje de cara a la definición del ganador de la presidencia entre Massa y Milei.

Sufre Trueno: El apasionado beso entre Nicki Nicole y Peso Pluma para confirmar el noviazgo del año

Continuando con sus declaraciones, Calamaro fue duro y filoso: “ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro. Yo trabajo mucho y hace mucho tiempo. Jamás pedí nada ni me dieron nada. Pago impuestos y soy sensible a las operetas que ustedes compran. El abstemio borracho. Las drogas… Toda es sarta de mentiras que ustedes disfrutan porque son caretas y delatores. No estoy blindado pero tampoco apostaría en mi contra. Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en Internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”, concluyó, entre todo lo que se dice en la previa del 19 de noviembre que podría dar una sorpresa electoral.

Camila Mayán rompió el silencio y fulminó a Alexis Mac Allister con un picante video

En el mismo posteo realizado en su cuenta de Instagram, el artista sufrió todo tipo de críticas, insultos y comentarios rechazando su postura, posiblemente el motivo por el cual lo terminó borrando para no caer en la polémica.