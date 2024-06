Amalia Granata destruyó al "Ogro" Fabbiani y sorprendió al decir la mensualidad que le pasa a su hija Uma

Amalia Granata sorprendió a todos este martes al revelar de cuánto es la mensualidad que Cristian Fabbiani le transfiere mes a mes para cumplir con la cuota alimentaria de Uma, la hija que tienen en común.

La diputada provincial de Santa Fe salió con los tapones de punta contra su ex pareja por la poca cantidad de dinero que le gira para que pueda cubrir sus necesidades. En una entrevista con el programa Desayuno Americano, la mujer señaló: “¿Querés que te diga cuánto pasa? 60 mil pesos por mes. Hasta hace un par de meses eran 30 mil”, manifestó.

“Lo que él me pasa ahora es mínimo, para que quede asentado en la Justicia”, aseguró Granata quien confirmó que, pese a ser un bajo valor, ella prioriza la salud mental de la menor porque, si no, “ella iba a ver la guerra que hay entre padres por plata”. Y añadió: "la salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”.

En este tenor, la legisladora afirmó que “es mucha plata la que debe" el ex delantero y que asimismo "tuvimos mediaciones. Él tiene una deuda de un convenio que se firmó en Rosario, sigue activa y es imposible de cobrar”.

No obstante, fue consultada por cómo es el trato entre el padre y la adolescente, a lo que no dudó en contestar: “hace tres o cuatro años que no se hablan”.

El “Ogro” había publicado un posteo en sus redes sociales celebrando los 15 años de Uma, pero luego terminó borrándola, sin conocer los motivos precisos que lo llevaron a tomar tal decisión.