CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Mono de Kapanga se transformó en la noche del domingo en el segundo eliminado del programa MasterChef Celebrity que se emite por Telefé, al no pasar la ronda final en la que quedó a mano con Rocío Marengo.

En el programa conducido por Santiago del Moro, el popular cantante, que a lo largo de las primeras emisiones se había transformado en uno de los favoritos a partir de su carisma y manera de desenvolverse, un plato en base a curry fue el desencadenante.

El Mono no logró conmover al jurado y quedó para la ronda final junto a la modelo y mediática Marengo, pero finalmente primaron algunos detalles que a ella la salvaron.

A él, ni siquiera lo ayudó la cábala culinaria a la que había apelado: vistió una remera que en su dorso lucía una gran imagen en blanco y negro de un ícono de la gastronomía mediática argentina, de décadas atrás: la gran Blanca Cotta.

Antes de llegar a este punto, luego de mucho debatir, el jurado resolvió darle a Federico Bal el reconocimiento al mejor curry.

"Me sacaron de mi zona de confort, ahora vuelvo un poco a la caverna, pero me hicieron muy bien este tiempo. Mi actividad está parada hace más de seis meses, y pude poner la cabeza en otro lado, y llevarme un montón de información de sabores y texturas. Me llevo un montón de amigos, muchas gracias", dijo en sus emotivas palabras finales.

Mirá el video de la eliminación de la noche del domingo: