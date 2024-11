Oasis confirmó su regreso a la Argentina para noviembre de 2025. La banda de rock británico liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher anunció su vuelta a los escenarios en septiembre pasado, con una serie de shows en Reino Unido, Europa y Australia.

En ese momento ya se rumoreaba que podía llegar a venir al país, noticia que finalmente fue anunciada este martes desde su sitio oficial y sus redes sociales.

Según confirmaron, la banda se presentará el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio de River Plate, por lo que los fanáticos argentinos se preguntan cómo comprar las entradas y cuándo salen a la venta.

El regreso de Oasis conmocionó al ambiente del rock, dado que los hermanos vuelven a los escenarios tras 15 años de separación, y se preparan para recorrer el mundo juntos y tocar sus clásicos, como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out” y “Don’t Look Back in Anger”.

Cómo comprar las entradas para Oasis en Argentina

Ya está abierta la inscripción a la preventa de entradas que se puede realizar desde oasisinet.com hasta el miércoles a las 11. En verdad es una inscripción para salir sorteado y poder comprar los tickets de forma anticipada.

En el sitio oficial del registro para la preventa, indican “¿Odias a los revendedores? Ayúdanos a mantener esto justo y enfocado en los fans respondiendo la siguiente serie de preguntas” y luego solicitan un email de contacto y datos personales.

Finalmente, hay tres preguntas sobre cuántas veces el usuario vio a la banda en vivo, la ciudad en la que se desea ver a la banda y cuántos países de Sudamérica visitó Oasis para dar recitales.

Tras responder las preguntas, hay que aceptar los términos y condiciones y luego llega un mail confirmando la inscripción al sorteo. En el correo electrónico hay que confirmar nuevamente la solicitud.

Según indican, quienes sean seleccionados para tener acceso a la preventa recibirán un correo electrónico con el código correspondiente el lunes 11 de noviembre, con los detalles completos y horarios para la preventa del martes 12 de noviembre.

Si no se recibe el mail, es porque el usuario no fue sorteado. Vale recordar que recibir un código no garantiza las entradas, dado que estas se venderán por orden de llegada.

A partir del miércoles 13 de noviembre a las 12 horas se pueden comprar las entradas para ver a Oasis de forma online a través del sitio All Access. Para conseguirlas, se deben seguir los siguientes pasos:

Elegir el evento al que quiere asistir y esperar su turno en la fila virtual. Tras realizar la fila virtual, seleccionar el abono según la cantidad de días que desea ir, la tarifa y la cantidad de entradas que se desea comprar. Seleccionar el método de entrega de la compra. Confirmar la reserva del show y finalmente elegir el medio de pago correspondiente para finalizar tu compra.

Se recomienda ya tener un usuario en la página de la ticketera antes de conseguir las entradas, ya que se ofrece un tiempo limitado para efectuar la compra.

Con información de La Nación