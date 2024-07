Marito, "el Petroka" llega con su nuevo show 'La Biyuya continúa' a Comodoro en agosto

Mario Hernán Uribe es actor y docente de música rionegrino y en pandemia comenzó a dedicarle tiempo a sus redes sociales, generando contenido humorístico hasta crear a su personaje más explosivo “El Petroka".

Sus videos se han compartido a una velocidad impensada, llegando a tener millones de reproducciones. Gracias a que el público comenzó a pedirle más contenido y a encariñarse con el personaje “PETROKA” ahí es donde comienza esta segunda etapa de llegar a las presentaciones en los teatros más importantes del país, para poder conocer a sus más fieles seguidores, agotando funciones en la mayoría de sus presentaciones .

“El Marito” vuelve con esta nueva propuesta humorística “La Biyuya continúa”, que promete hacer estallar de risa al público de principio a fin.

Arrancó la "Feria de la Estepa" en Km.17 con productos frescos a bajo costo, patio de comidas y shows en vivo

Petroka “La Biyuya Continúa” es un show humorístico musical totalmente renovado y apto para todo público, donde estará presente el Stand Up de “El Marito”, una clase musical de un personaje muy particular “El Profe” y donde también el público será protagonista desde la platea con intervenciones. Y obviamente llegará el embajador del oro negro, el gladiador patagónico “Petroka” que no se sabe si arribará en su helicóptero, Ram o Zepelín, pero lo que sí está garantizado es que será una noche en familia a pura risa.

Comodoro celebró el 25 de Mayo con un gran desfile cívico - militar, chocolate y tortas fritas

ENTRADAS EN VENTA

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Don José Hogar o vía online haciendo CLICK ACÁ