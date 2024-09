De cantar a la gorra a subirse a los escenarios más importantes del país, Nahuel Pennisi llega al Burgod!Fest

Nahuel Pennisi, es un reconocido cantante, compositor y guitarrista argentino. Nació el 19 de octubre de 1990 en Buenos Aires. En una emotiva entrevista, recordó sus inicios tocando en la calle y quienes estuvieron ahí mientras descubría una vocación que lo acompañaría toda su vida.

El cantante recuerda con claridad la primera vez que se largó a cantar en el centro de Florencio Varela, a pocas cuadras de su casa. A su mente llega la compañía de su abuela, los temores de su mamá y lo que le exigió a sus padres cuando comenzó a ganar plata.

“Uno toca para alegrar la vida de las personas, pero principalmente para hacer catarsis”, reconoció sobre su pasión por hacer música.

“Cuando yo arranqué a tocar en la calle ella (su madre) tenía un poco de miedo, preguntas normales ¿no?. Mi abuela me acompañaba, mi mamá no tanto. Nunca me dijo que no. Tampoco me dijo ‘Sí, dale andá’. Me parece que tenía un poco de.. no sé si la palabra es vergüenza, o tenía miedo que esté mal tocar en la calle", rememoró Nahuel.

Y continuó la historia: “¿Sabés cómo fue que mi vieja se quedó tranquila y dejó de pensar en esos fantasmas? Una vez, se encontró con un sacerdote, que ya está en el cielo, y le contó a él la situación. ‘Tengo a mi hijo que toca en la calle, y él le dijo ’Mirá, es lo mismo cobrar una entrada en el Gran Rex a pasar la gorra en Florida'”, relató.

“Cuando fui a la primer peatonal en Lomas, mi abuela me dejó. Me dijo,' bueno te dejo solo, empezá tranquilo'. Y me acuerdo cuando cae la primera moneda, en la alcancía para mí fue recontra emotivo, pero al mismo tiempo yo pensé que era mi abuela que me dejó una moneda. Pensé que no se había ido, y que para que yo me quede contento de que vino alguien, ella tiró la moneda, pero no fue así”, recordó.

Despues, su abuela le dijo “no, yo no fui”. “A veces el no ver, está bueno porque te vienen muchas imaginaciones. Cuando yo empecé a laburar en la calle, me acuerdo que lo primero que les dije a mis viejos es que no me paguen más el colegio. Les dije, yo me quiero hacer cargo”, comentó Pennisi al remontarse a sus comienzos de independencia económica.

“Yo me empecé a pagar el remis que me llevaba a la escuela, el que me traía, y la escuela”.

El cantante tocó en la calle por tres años. “Fueron historias tras historias. Después me hice amigo de Juancito, que es de Colón, de Buenos Aires. Tenía un local de una de las galerías importantes, y me decía 'Acá guardá la banqueta, guardá la viola”. Y fue uno de los primeros amigos que le resguardó los instrumentos, y se convirtió en un lugar seguro en su día a día.

NAHUEL PENNISI EN EL BURGOD!FEST & OKTOBERFEST

La presencia de Pennisi será en el marco de un evento que ya desde su primera edición promete transformarse en un clásico.

Se trata del BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro que se realizará el 19 y 20 de octubre en el Predio Ferial, con más de un centenar de artistas en escena y un plato fuerte gastronómico, ya que será el gran lugar para conocer y probar las mejores hamburguesas y cervezas artesanales de la ciudad y la región.

