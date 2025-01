A pocos días de haber iniciado el 2025 se conocieron todo tipo de novedades en distintos planos, pero en cuestión de horas, el que lanzó un bombazo fue el cantante Charly Amado.

El famoso artista comodorense anunció el lanzamiento de su propio stream en su cuenta de Instagram, indicando que funcionará en su canal de YouTube conocido como Piso 8.

El estreno oficial será el 15 de enero y en su cuenta promete que será un programa “lleno de notas, contenido divertido y mucho arte.”

El famoso cantante de Comodoro invitó a todos a participar de esta propuesta: “Te espero acá con lo que sepas hacer, no importa qué, vos vení que yo te hago una nota, salís en mi streaming, hablás, me contás quién sos… Me interesa eso”.

“Vamos a salir desde el canal de Youtube de Piso 8. Van a haber muchos premios y de todo”, concluyó Charly.