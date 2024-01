Luck Ra tiene 23 años, es un cantante cordobés que cristalizó su fama en el 2023 con su éxito cuartetero, “La Morocha”.

El artista presentó hace unos días su nueva canción “Hola perdida” que cuenta con Khea como invitado y promete ser el hit del verano 2024.

“Hola perdida... Este tema es para vos, que no me llamás todavía”, arranca cantando el cordobés en el flamante video, que más que historia es un testimonio de un amor que quiere volver. “Hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía porque un amor así no se olvida”, destaca Luck Ra en la letra.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

La canción revolucionó las redes sociales y el verano en Argentina, ya posee más de 5 millones de reproducciones en YouTube, a tan solo 3 días del lanzamiento. Además, a los fans de Khea les gustó que el trapero hizo referencia a su canción, “Ayer me llamó mi ex”, ya que en esta canción también se le habla a un ex amor.

QUIÉN ES LUCK RA

Juan Facundo Almenara Ordóñez, su verdadero nombre, lanzó sus primeras canciones en 2017 y desde entonces llamó la atención de la industria musical. En sus primeros años trabajó con figuras como Seven Kayne, Kodigo, Peke 77, TOBI, Rusherking y Lautaro López.

Fue con sus Live Sessions en Twitch donde, con su talento y carisma, se convirtió en un verdadero furor. En 2020 lanzó “Te mentiría”, canción que marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Luck Ra, logrando ingresar en el Top 50 de Spotify en la Argentina y Uruguay. Más adelante se unió a La Konga para lanzar “Te Mentiría (versión cuarteto)”, la primera de tantas exitosas colaboraciones.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Actualmente, el artista lanzó los primeros dos cortes de su inminente disco en vivo: “Que me falte todo” con Abel Pintos, “Toco y me voy” con La T y La M y la Bersuit Vergarabat. Y este jueves se conocerá el último corte “Hola perdida” junto a Khea. El disco lo podremos disfrutar en febrero.