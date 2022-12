Polémica en el escenario. Ysy A paró su concierto tras escuchar el cántico futbolero que dice “el que no salta es un inglés”, y explotó de furia ante el público.

El cantante amenazó con bajarse del escenario si seguían “discriminando” a gente de otras nacionalidades. Posteriormente, acudió a las redes sociales y explicó por qué tuvo ese arranque de ira, se disculpó con la gente y apuntó contra los haters

“Eh amigo, ¿sabés qué? Yo soy re patriota, y soy re argentino, pero no estoy ni ahí con la discriminación a gente por ser de otro país wacho. Y eso de ‘el que no salta es un inglés’, me chupan la pij*’”, lanzó a fuertes gritos.

“No voy a discriminar a nadie porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero. Aguante todos nosotros. No me cabe una la discriminación. En mi show, no se va a discriminar a nadie por ser de otro país, ¿se entiende?”, agregó con total indignación.

Luego, para calmar las aguas, comenzó a realizar cánticos alentando a la Selección Argentina y pidió aplausos. Pero las repercusiones se trasladaron a las redes, quienes apuntaron duramente contra sus dichos y lo compararon con Trueno, Harry Styles y Lali quienes sí arengaron con sus fans en medio del clásico cántico argentino.