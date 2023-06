"Toqué fondo": Tini Stoessel frenó su show, rompió en llanto y reveló su preocupante estado de salud

Tini Stoessel se dirigió a su público, abrió su corazón y reveló cómo está su salud mental, algo que generó preocupación entre sus seguidores.

El pasado domingo, en un emotivo momento durante su presentación en Barcelona, la cantante tomó un breve descanso en el espectáculo para compartir sus experiencias de los últimos días.

"Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias", confesó entre lágrimas en el medio de su show en Barcelona.

Anteriormente, en una entrevista para un medio de comunicación, la Triple T aseguró que no se podía levantar de la cama y tenía ataques de pánico: “estuve en un proceso de tocar fondo”.

"No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", detalló la artista.

"Me ayudan mis amigas que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", cerró la cantante que está pasando por un momento delicado de su salud mental.