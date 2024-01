Este pasado lunes por la noche, Sabrina Cortez ganó el mano a mano contra Alan Simone en la gala de doble eliminación y garantizó su continuidad en Gran Hermano 2023.

La joven rompió en llanto ante la salida del bonaerense, sin embargo cambió el chip rápidamente y le realizó una propuesta indecente a Bautista, quien sufrió la eliminación de la chubutense Denisse González.

Sabrina volvió a protagonizar un nuevo escándalo mientras está de novia con Brian Fernández hace ocho años. Como el uruguayo era muy cercano a Denisse, se acercó a consolarlo muy amablemente.

Alan se burló del novio de Sabrina tras tener un encuentro sexual y estalló el escándalo en Gran Hermano

"Sabés que podés contar conmigo y cuando la extrañes a Denisse, según ella -Virginia-, soy parecida. Si me buscás...", le dijo Cortez al uruguayo mientras lo abrazaba a modo de consuelo mientras la última participante en ingresar a la casa observaba la situación.

El accionar de Sabrina no gustó a los usuarios que no ven la hora de que abandone la casa por todo el malestar que le está causando a su novio afuera. A su vez, señalaron que no tuvo respeto por Denisse y Alan, ya que ambas parejas se separaron y Bautista, como ella y cada uno de los que continúan en Gran Hermano, debe establecer una nueva estrategia.