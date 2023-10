"Se le escapó": Camila Homs sufrió un inesperado accidente en el Bailando y mostró todo ante Tinelli

Este martes por la noche, Camila Homs regresó para competir en la nueva ronda de Bailando 2023 junto a Nico Fleitas y sufrió un inesperado accidente que se viralizó en las redes sociales.

La ex de Rodrigo de Paul bailó “Intento” de Rodrigo Bueno y lo dio todo en la pista más famosa del país. Sin embargo, la adrenalina la que no le permitió darse cuenta que el top se le había corrido y mostró todo ante la presencia de Marcelo Tinelli.

Al ser en vivo el programa, Ángel de Brito dio cuenta al llegar tarde al estrado de los jurados, a la producción le resultó imposible editar lo que salía al aire, hasta que finalmente terminó la coreografía y Cami pudo poner las cosas en su sitio. “¡Acomodador!”, se escuchó desde la tribuna de humoristas.

Esto no pasó desapercibido, ya que Marcelo Tinelli hizo un comentario un tanto polémico. El conductor aseguró que en otro momento, él habría ingresado a la pista a acomodar su ropa, pero como eso ya no es aceptado, no lo hizo.

“Yo en un momento, hace muchos años, me decían ‘Que entre el acomodador’ y yo acomodaba los corpiños que se iban saliendo. Esta vez te dejé porque a esta altura todos saben lo que es una lola”, le recordó Marcelo.

“No sentí nada igual. Era un vestuario hermosísimo, muy lindo. Agradezco a la gente que lo hizo, pero para bailar no me parece adecuado”, dijo Cami, que contó que en algunos ensayos la prenda también había cedido.