Sorprendieron a Francisco y Aixa de Survivor muy cercanos y parece que surgió el primer romance en el reality show de supervivencia. Así lo reveló Marley, al contar detalles del vínculo que estarían formando dos de los participantes del Campamento Sur.

“En medio de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, nace el amor en Survivor”, explicó el conductor. Luego reveló que se trata de Francisco Pardo, de 34 años, CEO de un banco, y Aixa Legarreta, artista circense de 24 años.

Tras una jornada de actividades, los participantes se acostaron. Luego compartieron una conversación y se dieron besos. Todo quedó grabado por las cámaras del programa. En tanto, al ser consultados sobre su relación en el confesionario, ambos se mostraron cautelosos.

“Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas, uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podía encontrar el amor en Survivor o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sientes en el día a día”, señaló Francisco.

“Yo la verdad... No voy a decir nada. Yo voy a jugar, vine a competir, vine a ganar, tratar de llevarme bien con las personas y divertirme. Nada más, para eso vengo”, agregó.

Por su parte, Aixa indicó que “no quisiera que se vea esa parte de mí, no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”.