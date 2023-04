¿Se cansó de los hombres?: Lali Espósito rompió el silencio y aseguró que estuvo a los besos con "una rubia"

En las últimas horas del miércoles volvió a salir a luz información íntima sobre Lali Espósito. Según revelaron, la artista argentina estaría afrontando rumores de romance con Lola Índigo, una cantante española.

Todo comenzó en marzo de 2022, cuando ambas compartieron la sala Bresh de Madrid, donde bailaron y cantaron, aunque testigos aseguran que las dos terminaron besándose cuando nadie las veía.

En diálogo con el influencer Boffe, al ser consultada por la relación con Lola y la canción “N 5″, Lali advirtió: “Voy a arruinarle la fantasía a mucha gente...”. “¿Querés saber la verdad o querés quedarte con la fantasía?”, le consultó con picardía al entrevistador.

Acto seguido, se metió de lleno en los rumores de romance o affaire, y reveló un dato inédito. “Yo voy a contar algo: es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo”, sostuvo entre risas.

“No es Lola. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente seguro. No me besé nunca con Lola, la amo. ¿Le daría un beso? También, pero no es Lola, es otra”.

Palo a palo

La bailarina de Granada comenzó con el shippeo con Lali a través de varias indirectas en sus últimas canciones. Lali no se quedó atrás e hizo lo propio en su canción ‘N5’.

"Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel / Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver/ Ya le dimos la portada, ahora dame de comer", escribe en esta composición haciendo una clara referencia, que luego confirma ella misma, a su encuentro con Lola Índigo en la fiesta internacional de los famoso, la 'Bresh', donde se dejaron ver besándose.

Lola Índigo respondió en su canción 'M.A' ('Mejores Amigos') donde alimenta aún más los rumores refiriéndose a la procedencia de Lali Espósito: "Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje / Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje / Mi 'guachita' es linda con o sin maquillaje", canta sin temor y sin ninguna duda de que está hablando de la que un día fue una chica Disney en Argentina.