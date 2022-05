Eugenia "la China" Suárez volvió recientemente de Madrid, España, después de su participación de los Premios Platino, donde estuvo junto a su amiga y cantante Lali Espósito, quien condujo el evento. Pero además, al parecer se reunió con un reconocido cantante y confirmaron un encuentro con la ex pareja de María Becerra.

La periodista Karina Iavícoli abrió el abanico de posibilidades durante la tranmisión de Socios del espectáculo, hasta que finalmente afirmó que la actriz se reunió con Rusherking.

“Me cuentan que el viernes pasado, La China estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡oh casualidad! ¡Nos encontramos!”, arrancó la panelista adoptando un tono enigmático, y sumó: “Es alguien totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco”.

Antes de revelar el nombre, Iavícoli contó que el trapero estaba recientemente separado de una reconocida cantante, su comentario en referencia a María Becerra y la polémica que devino de su ruptura.

“Este encuentro furtivo, que podría sembrar algo que prospere o no, es entre La China Suárez y Rusherking”, sentenció Karina. “No me sorprende”, opinó Adrián Pallares. “María terminó re dolida y lastimada con lo que pasó con él. Ahora La China se abrió a lo musical y expandió su red”, comentó Mariana Brey.