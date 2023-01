"No te acerques, mugroso": Wanda Nara sufrió una grave denuncia por parte de un fan

Wanda Nara en el ojo de la tormenta. Esta vez, fue acusada duramente por un fan uruguayo quien asegura que la mediática le negó una foto y, por si fuera poco, lo trató despectivamente.

El joven que la denuncia estaba pintando una casa y contó que la modelo lo menospreció por el aspecto de su ropa.

“Este hombre se llama Carlos Piriz, tiene 26 años y mientras estaba trabajando se cruzó con la empresaria, él es fan de Wanda o por lo menos hasta ahora lo era, le pidió una simple selfie y Wanda se negó absolutamente y como te cuento le digo cosas horribles a este trabajador”, señalaron en Radio Mitre.

Dos argentinas murieron en un terrible choque en Punta del Este

Fue en José Ignacio, un importante balneario de Maldonado, donde Wanda tuvo un desagradable encuentro con un fan que terminó generando la desilusión y el enojo de su seguidor.

El hombre fue por más y aseguró que terminó decepcionado con la actitud de la vedette: “Con lo que me dijo Wanda Nara ya me alcanzó y no quiero saber más nada, y yo no soy ningún mugriento y así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no se me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue, me dejó sorprendido por la fea actitud que tuvo” concluyó.