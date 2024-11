Este miércoles por la mañana, Gisella Gordillo rompió el silencio y contó la verdad sobre su romance con Martín Ku de Gran Hermano.

Sin filtros, la mamá de Tomás Holder no se guardó nada y contó la verdad sobre el rumor de un encuentro sexual en un hotel alojamiento en Rosario.

"Para la tele, es inocente, pero es re picante", aseguró la mujer, quien confirmó la versión y le entregó su celular al conductor de Bondi, quien leyó un picante mensaje del Chino.

“Siempre me muestro como un virgo. Es la imagen que quiero dar”, le habría escrito el joven de Viedma a Gisella, quien aclaró que él le escribe “todos los días”.

Se filtraron fotos "hot" de la mamá de Tomás Holder en una famosa plataforma de contenido para adultos

“El loco se hacía el que no me conocía y me re calenté”, cerró la mujer, quien agregó que ambos tuvieron otro encuentro en Buenos Aires. “Que lo responda él, que hable”.

Con información de Mdzol, editada y redactada por un periodista de ADNSUR