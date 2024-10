¿La sigue extrañando? El Turco Naim regresó al país y filtró un dato de su relación con Emilia Attias

El Turco Naim regresó al país y tuvo un reencuentro con su ex pareja Emilia Attias, junto también con la hija que tienen en común con tal de concluir los trámites relacionados a su divorcio.

En una breve conversación con periodistas, reveló un dato íntimo sobre su relación de 20 años con la actriz y quedó muy expuesto.

Con algunas declaraciones sobre su trato con Attias, Naim no dudó en contestar y fue al frente mostrando su punto de vista: “todo es respeto por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella. Nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista y hay cero onda de todas las cosas que dicen, pero esto es de verdad. No hay agresión, no hay pelea, ¿reconquistar qué? Esas cosas ya están”, admitió.

“La ventanita nunca se cierra. Lo que digo es que todo se tiene que terminar hermoso, bien y nunca se sabe la vida. Estuvimos 20 años juntos y tenemos una hija, qué se yo qué puede pasar dentro de 10 años”, señaló, respecto de un posible regreso pese a los motivos de su desvinculación.

En ese tenor, dialogando con el programa A la tarde, se sinceró y se le escapó algo de su intimidad: “siempre hay un poquito de cortocircuito, si no, no te separás. La amo profundamente, como es Emi para mí y yo para ella soy Nani”, dijo.

Con información de Todo Noticias, redactada por un periodista de ADNSUR.