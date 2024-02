Este martes, Fernando Ruiz Díaz, líder y vocalista del grupo rockero argentino Catupecu Machu, fue dado de alta tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hace una semana.

El cantante grabó un video en agradecimiento a los médicos que lo trataron en el Hospital de Clínicas y contó algunos detalles de lo que le sucedió.

"No es que tengo el alta. Tengo el alta del Hospital para que me vaya a casa, el alta médica vendrá después, tengo una gran recuperación. No sabía que había sido tan heavy como fue", inició.

Y agregó: "Fue bravísimo lo que me pasó, es impresionante, solo el equilibrio tengo que ir recuperando pero, nada, fue un ACV fuertísimo, o infarto cerebral o infarto isquémico. Tengo una cosita en el corazón que después tengo que operar y estoy agradecido".

"Lo que quiero agradecer es el amor. El amor que sentí alrededor de mi familia de sangre y mi familia elegida", sostuvo al tiempo que también lo hizo extensivo para todo el personal médico que lo atendió en el Hospital de Clínicas, para quién tuvo palabras de mucho agradecimiento.

"Me salvaron", expresó puntualizando el valor de la salud pública y la importancia de los profesionales que trabajan en ella. "Estuve en el mejor lugar, con los mejores y me salvaron. Me agarraron a tiempo y me dieron amor. Ahora me toca un camino largo de recuperación", sostuvo.

"Los milagros existen y yo soy un milagro caminando. Se ve que arriba no me querían. Es mentira que la vida es corta, la vida es muy larga, larguísima. Porque no puedo creer haber vivido estos 55 años y volví a nacer y ahora me queda un camino por delante hermoso", manifestó.

"Así como cuando me estaba pasando el accidente cerebro vascular, el infarto cerebral, le rezaba a la Guadalupe y le decía: `No, quiero llegar ahí que está Lila`. Lo único que me importaba era Lila y la música, terminar el disco, y no sufría por mí, sufría porque sé que me ama mucha gente y que iban a sufrir mucho. Así que muchas gracias, solo tengo palabras de agradecimiento", cerró.