Los perros policías siempre son de razas puras, esto es así en muchos lugares del mundo, sin embargo en Rhode Island (EEUU) Ruby hizo la diferencia en el mundo real y la ficción. El protagonista es Grant Gustin, conocido por Flash, en esta oportunidad es Dan O’Neil, un policía que quiere formar parte del equipo de elite K-9 de búsqueda y salvamento conformada por perros.

En la búsqueda de un compañero can para cumplir su sueño O´Neil se topa con Ruby, una cachorra mezcla de pastor australiano y border collie, que vive en un refugio y busca un hogar. Ruby es especial, pasó por 7 viviendas, siempre la devolvieron y si no supera esta prueba será dormida para siempre. Ruby es tierna y traviesa pero no le gusta acatar órdenes, lo cual será todo un desafío para Dan.

Un film imperdible para disfrutar en familia y soñar con la posibilidad de que los perros no solo pueden ser de compañía, sino también al entrenarlos es posible llevar adelante una colaboración con la sociedad, como la búsqueda de personas.

DETRÁS DE RUBY DE NETFLIX, HAY UN PERRO POLICIA REAL

Ruby existe y recibió en 2018 reconocimiento como mejor perro policía en 2018 en la misma ciudad donde se desarrolla el film. Lleva 10 años en la fuerza y en la actualidad, junto a su compañero continúan haciendo equipo en algunas de las misiones más complicadas. El film es un verdadero homenaje a este trabajo y dedicación de los perros y los adiestradores.

